Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 года лишения свободы

Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 г. лишения свободы.

«30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания — 4 года и 6 месяцев лишения свободы», — цитирует «Интерфакс» руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Ранее Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа.