Минздрав установил новый уровень суточного потребления соли

Министерство здравоохранения России привело уровень потребления соли в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующий приказ уже подписала глава ведомства Вероника Скворцова, сообщил ее заместитель Олег Салагай в Telegram-канале.

ВОЗ рекомендует съедать не более 5 граммов соли в сутки — речь идет о количестве соли, которая поступает в организм со всей пищей в течение дня. Напомним, с 2016 года норма потребления соли в России составляла 11 граммов в сутки.

Чтобы снизить количество соли, ВОЗ рекомендует убрать солонки со стола, а также меньше есть соленые закуски и соусы и солить пищу.

Ранее эксперты заявили, что соль, продаваемая в супермаркетах, и солонки в ресторанах обязаны иметь предупреждение о вреде здоровью — так же, как и сигареты.