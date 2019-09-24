Роскомнадзор назвал угрозой онлайн-кинотеатр Apple TV+

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что онлайн-кинотеатр Apple TV+ является угрозой, так как может составить конкуренцию аналогичным российским сервисам.

Это связано с тем, что подписка на сервис от Apple будет дешевле в 2—2,5 раза, чем у российских онлайн-кинотеатров, пишет «Интерфакс».

Ранее акции стримингового сервиса Netflix упали во время презентации Apple после того, как компания объявила о ценах на месячную подписку своего стримингового сервиса Apple TV+. Она будет составлять $4,99, а на Netflix она составляет от $7,99 до $11,99.

Стриминговый сервис Apple был представлен в марте этого года. Он включает подписку на выбранные пользователями телеканалы — HBO, Amazon, Hulu. Кроме того, Apple планирует снимать и собственные сериалы. Сервис начнет работу 1 ноября.