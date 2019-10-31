Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

Группа компаний «Метпром» достроит сталелитейный завод в Нигерии Ajaokuta Steel на средства, привлеченные в «Российском экспортном центре» (РЭЦ) и у Африканского экспортно-импортного банка.

Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд. Но начать производство на нем не удалось, несмотря на неоднократные попытки нигерийских властей найти для него инвестора, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.





Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности африканских стран на сумму свыше $20 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрии Песков объяснил, что списание африканским странам многомиллиардных долгов открывает путь для работы компаний на континенте.