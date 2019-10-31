Зарипов о матче на «ноль» Билялова: «Ему еще работать, работать и работать»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги победного матча против «Адмирала» (2:0).

— Непростой матч получился, тяжеловато было: наверное, сказывается очередность матчей. Первые игры были против лидеров, здесь — пусть даже не лидеры, но сейчас ни одна команда просто так ничего не отдает. Довольно-таки тяжело сегодня сложился: хорошо, что довели до победы — забили гол и дотерпели.

— В этом году «Ак Барс» играет в очень энергозатратный хоккей. Предстоящая пауза на Евротур будет кстати?

— Энергорастратный, я бы сказал (смеется). Пусть хоккей будет таким — уверен, что зрителям нравится. Даже если голов бывает немного, активные действия команды приводят к положительной оценке болельщиков.

— После таких побед обычно говорят, что вся команда — молодцы. Тимур Билялов заслужил отдельную похвалу сегодня?

— Да, он сегодня хорошо сыграл, молодец Тимур. Я не сомневаюсь в нем, но человеку надо еще работать, работать и работать, — приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак Барса».