«Ак Барс» дома выиграл у «Адмирала», Билялов оформил «шатаут»
«Ак Барс» в рамках регулярного первенства КХЛ в домашнем матче обыграл «Адмирал» — 2:0.
В составе казанцев голами отметились Патрис Кормье и Вячеслав Основин, забросивший шайбу в пустые ворота гостей в самом конце игры.
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов записал на свой счет «сухой» матч, отразив 26 бросков соперника.
«Ак Барс» — «Адмирал» — 1:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Кормье (32:06)
2:0 — Основин (Билялов, Галиев, 59:33)
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