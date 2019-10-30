«Коммерсант»: университет «Синергия» собирает отпечатки пальцев школьников без разрешения родителей

Родители учеников гимназии в Красногорске узнали, что представители университета «Синергия» собирают отпечатки пальцев их детей. В вузе объяснили эти действия профориентационным тестом, основанным на антинаучной дерматоглифике.

По данным «Коммерсанта», учеников гимназии №2 Красногорска обязали проходить тест на уроке технологии. Возможности отказаться не было. Дети должны были отсканировать пальцы рук, а также назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту.

Результаты теста, по мнению родителей, не совпадали с реальными способностями детей. На распечатке стояли логотипы компании Genetic-test и университета «Синергия».

В вузе подчеркнули, что персональные данные детей не хранятся, а лишь используются для «определения наклонностей по линиям пальца». Однако юристы утверждают, что подобная обработка этих данных также запрещена без разрешения родителей.

Ранее власти США уличили Google в сборе персональных данных детей на платформе YouTube. В итоге компания была оштрафована $170 млн.