В России вступают в силу налоговые льготы для дачников
С 29 октября вступают в силу новые налоговые льготы для дачников, сообщает «Парламентская газета». Освобождаются от налога на прибыль взносы собственников дачных или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества.
Исключениями при новых изменениях в Налоговом кодексе являются понятия
- «дача», «дачный дом»,
- «дачное строительство»,
- «дачное некоммерческое объединение граждан»,
- «ведение дачного хозяйства».
Налог на прибыль не придется платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества.
Также освобождаются от налога на прибыль услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.
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