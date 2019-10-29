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В России вступают в силу налоговые льготы для дачников

12:37, 29.10.2019
В России вступают в силу налоговые льготы для дачников
Фото: torange.biz

С 29 октября вступают в силу новые налоговые льготы для дачников, сообщает «Парламентская газета». Освобождаются от налога на прибыль взносы собственников дачных или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества.

Исключениями при новых изменениях в Налоговом кодексе являются понятия

  • «дача», «дачный дом»,
  • «дачное строительство»,
  • «дачное некоммерческое объединение граждан»,
  • «ведение дачного хозяйства».

Налог на прибыль не придется платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

Также освобождаются от налога на прибыль услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Недвижимость
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