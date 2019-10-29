В России вступают в силу налоговые льготы для дачников

С 29 октября вступают в силу новые налоговые льготы для дачников, сообщает «Парламентская газета». Освобождаются от налога на прибыль взносы собственников дачных или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества.



Исключениями при новых изменениях в Налоговом кодексе являются понятия

«дача», «дачный дом»,

«дачное строительство»,

«дачное некоммерческое объединение граждан»,

«ведение дачного хозяйства».

Налог на прибыль не придется платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

Также освобождаются от налога на прибыль услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

