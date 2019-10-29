«Сочи» затроллил «Салават Юлаев» видеонарезкой с симуляциями Умарка

ХК «Сочи» выпустил видео-анонс к предстоящему матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

На видео талисман сочинцев Лео ищет в интернете краткую информацию о Башкирии и находит «Курсы актерского мастерства» с нарезкой моментов с симуляцией нападающего уфимцев Линуса Умарка.

«Предупреждаем, что людям, воспринимающим все слишком серьезно, лучше воздержаться от просмотра данного ролика», — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Напомним, форварда «Салавата» Умарка до этого несколько раз ловили на неспортивном поведении во время матчей.

Матч между «Сочи» и «Салаватом Юлаевым» состоится сегодня, 29 октября, в 19.30 по мск.