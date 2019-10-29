Евгений Малкин: «У моего ребенка американский паспорт. США — мой второй дом»

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал разговоры вокруг своего американского гражданства.

«У моего ребенка американский паспорт. Может быть, он пойдет тут в школу. США — мой второй дом, я здесь 13 лет, моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России. У нас в России есть свои законы, которые не запрещают иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого и я не переживаю насчет этого», — цитирует Малкина Triblive.

Ранее в российских соцсетях поднялся спор о гражданстве хоккеиста, который возник после интервью юриста Дмитрия Мачихина, сообщившего об этом, комментируя вложения хоккеиста в блокчейн-бизнес.

Отметим, что Малкин пропустил несколько последних матчей «Питтсбурга» из-за травмы, полученной в начале октября в результате столкновения со своим одноклубником.