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Евгений Малкин: «У моего ребенка американский паспорт. США — мой второй дом»

10:04, 29.10.2019 2
Евгений Малкин: «У моего ребенка американский паспорт. США — мой второй дом»
Фото: fhr.ru

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал разговоры вокруг своего американского гражданства.

«У моего ребенка американский паспорт. Может быть, он пойдет тут в школу. США — мой второй дом, я здесь 13 лет, моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России. У нас в России есть свои законы, которые не запрещают иметь два паспорта. В этом нет ничего плохого и я не переживаю насчет этого», — цитирует Малкина Triblive.

Ранее в российских соцсетях поднялся спор о гражданстве хоккеиста, который возник после интервью юриста Дмитрия Мачихина, сообщившего об этом, комментируя вложения хоккеиста в блокчейн-бизнес.

Отметим, что Малкин пропустил несколько последних матчей «Питтсбурга» из-за травмы, полученной в начале октября в результате столкновения со своим одноклубником.

СпортХоккейОбщество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 окт
    Чем обсуждать Малкина, который по найму работает в США в спорте и не как не связан с политическими гос. решениями, а лучше чиновников и депутатов ГД РФ на наличие второго гражданства стран ЕС и США, членов НАТО.
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    Анонимно 29 окт
    Если досконально заняться ими я думаю, что как минимум у половина вторые паспорта запасены на "авось"
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