Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трех лучших игроков прошедшего игрового дня.
Первой звездой был признан голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На счету российского вратаря 37 отраженных бросков из 39 и несколько эффектных сэйвов.
Второй звездой стал одноклубник Василевского по «Тампе» защитник Виктор Хедман. В активе шведа победная шайба в игре с «Питтсбургом».
Третьей звездой дня признан нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер, оформивший дубль.
Напомним, что Андрей Василевский является воспитанником уфимского хоккея.СпортХоккей Башкортостан
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