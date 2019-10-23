США могут выдать России Ахмеда Билалова

Власти США могут выдворить бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова. В этом случае его выдадут России, объявившей его в розыск.

«Из США Билалова могут выдворить в страну, гражданином которой он является, то есть в Россию, из-за нарушения им миграционного законодательства», — приводит «РИА Новости» слова источника.

При этом источник добавил, что вопрос об экстрадиции разыскиваемого в России Билалова осложняется отсутствием соответствующих двухсторонних документов между США и РФ.

Билалова и его брата подозревали в хищениях на 5 млрд рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сегодня стало известно, что накануне он был задержан в своем доме в пригороде Майами иммиграционными службами США.