Forbes подал в суд на «Сафмар» Михаила Гуцериева

Издатель российского Forbes (АО «АС Рус Медиа») решил судиться с группой «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева. Компания подала иск в Арбитражный суд Москвы.

Причиной иска стало официальное заявление группы о коррумпированности журналистов журнала, написавших статью о долгах Гуцериева. Издатель требует признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию «Forbes Россия» сведения из заявления группы.

Группа «Сафмар» назвала проплаченной статью от 11 октября 2019 года о том, что Гуцериев и его семья должны «Трасту», ВТБ и другим банкам около 1 трлн рублей.

По данным «Ведомостей», «АС Рус Медиа» через суд требует от группы «Сафмар» опровергнуть эти заявления и компенсировать журналу расходы на проведение экспертизы заявления и на судебную пошлину — около 100 тысяч рублей.