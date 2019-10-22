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Девять часов без телевизора: в Набережных Челнах временно отключат телевещание

10:12, 22.10.2019
Девять часов без телевизора: в Набережных Челнах временно отключат телевещание
Фото: pixabay.com/

В следующий понедельник, 28 октября, в Набережных Челнах в период с 2.00 до 11.00 будет отключено теле- и радиовещание.

Как сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью, связано это в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре. Любимые программы челнинцы смогут посмотреть сразу после истечения указанного времени.

Напомним, что 14 октября Россия окончательно перешла на цифровое эфирное телевидение. О том, как аналоговое телевидение ушло на заслуженный отдых, читайте здесь.

ТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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