Ученые обнаружили необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма

Корейские ученые провели исследование влияния алкоголя на сердечный ритм. Оказалось, что его нарушениям больше подвержены те, кто пьет мало, но регулярно. Они чаще страдают от аритмии, чем те, кто выпивает время от времени.

Национальная программа проверки здоровья, реализуемая в Южной Корее, позволила ученым оценить распространенность сердечных заболеваний среди населения, а также понять их причины.

Специалисты проанализировали данные примерно 9,7 миллиона человек, у которых в 2009 году не обнаружили аритмию. В течение восьми лет эти пациенты наблюдались у кардиолога, и после повторного прохождения программы в 2017 году была составлена статистика их заболеваемости.

Эксперты узнали, сколько раз в неделю выпивал каждый из пациентов и какой была средняя разовая доза алкоголя, а также суммарная за неделю. Оказалось, что размер разовой дозы не так важен, а важно то, как часто пьет человек и какое количество он выпивает суммарно за неделю. При этом самым значимой мерой была именно частота приемов алкоголя, сообщается в журнале EP Europace.

В самой высокой группе риска оказались те, кто выпивал понемногу, но ежедневно. У этих людей в 1,41 раза чаще диагностировали мерцательную аритмию по сравнению с теми, кто пил 2 раза в неделю.

У тех, кто предпочитал выпивать только по праздникам, не было выявлено связи между потреблением алкоголя и риском развития нарушений сердечного ритма. Кроме того, никакой зависимости от пола и возраста также не обнаружилось.

Ранее врачи рассказали о диете против депрессии.