Госдума проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и BBC на предмет вмешательства в дела России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, «Русской службы BBC», «Радио Свобода» и ряда других медиаплощадок на предмет нарушения российского законодательства. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Я вам начал уже говорить, что в повестке у нас много вопросов, в том числе в работе остаются материалы в отношении таких медиаресурсов, как «Настоящее время», Meduza, «Русская служба BBC», «МБХ медиа», «Голос Америки», Facebook и Google. И сегодня еще «Радио Свобода» прозвучало в качестве того ресурса, который, на наш взгляд, также в своей работе допускает нарушения нашего российского законодательства», — сообщил он.

Пискарев обратил внимание на то, что работа по этим компаниям еще ведется, передает ТАСС.

Депутат также рассказал о трудностях, возникшие с приглашением Google и Facebook на заседание комиссии. Он указал, что у первой компании есть офис, но он не может принять юридически значимых решений, а представительства социальной сети в России вообще нет.

Ранее Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательство в выборы, прошедшие по всей стране 8 сентября.