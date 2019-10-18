В Казани мирового судью Зиганшину взяли под стражу после приговора

Фото: «Реальное время»

Сегодня Верховный суд Татарстана огласил приговор четырем обвинявшимся в посредничестве взятке 510 тысяч рублей. Судья Ильфир Салихов признал виновными в этом преступлении всю четверку подсудимых. При этом мировой судья в отставке наказана 4 годами колонии, передает журналист «Реального времени» из зала суда.

Зиганшину взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Отсрочку наказания до достижения двумя детьми Зиганшиной 14-летнего возраста суд решил не применять. Судья принял постановление о передаче 12-летнего сына и полуторогодовалой дочки на попечение родственникам.

Гражданский супруг осужденной Артем Косарев получил 3,5 года колонии общего режима, а учредителя театральной компании «Бенефис» Роберта Хайрутдинова и завскладом ООО «Капитэль» Эльдара Аюпова наказали такими же условными сроками.

В ходе процесса Эльмира Зиганшина просила об оправдании. Ее гражданский супруг Артем Косарев настаивал — в своих первичных показаниях он оговорил Зиганшину, потому что боялся ареста. По его словам, гарантировать нужное решение суда он не мог и хотел оставить «взятку» себе. Поскольку преступление не было доведено до конца, свои действия Косарев просил считать покушением на мошенничество.

К позиции Зиганшиной и Косарева председательствующий судья Ильфир Салихов отнесся критически и назвал их показания в суде способом защиты.

В прениях гособвинитель Сергея Якунин запрашивал для подсудимых сроки до 5 лет лишения свободы со штрафами в 10-кратном и 5-кратном размерах взятки.

В ожидании приговора Эльмира Зиганшина сказала журналисту «РВ», что в случае обвинительного приговора будет его оспаривать.

Последнее слово обвиняемой и выводы суда — в материале «Реального времени».