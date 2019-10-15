Дмитрий Рогозин: монополия «Роскосмоса» на пилотируемый космос пока не заканчивается

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что альтернативы российским пилотируемым космическим кораблям «Союз» пока нет: «Это надежные, проверенные машины».

«Как я и предупреждал примерно год назад, хотя все говорили, что монополия «Роскосмоса» на пилотируемый космос заканчивается. Она пока не заканчивается, потому что создание пилотируемых кораблей — дело нешуточное. Это прежде всего решение главного критерия — критерия безопасности. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у SpaceX, ни у Boeing», — цитирует главу «Роскосмоса» «РИА Новости».

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту уже в течение полугода.