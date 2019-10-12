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СМИ: Нурмагомедов и Фергюсон могут провести бой в Нью-Йорке

20:23, 12.10.2019
СМИ: Нурмагомедов и Фергюсон могут провести бой в Нью-Йорке
Фото: kremlin.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести бой с американцем Тони Фергюсоном весной 2020 года в Нью-Йорке.

На кону будет стоять чемпионский пояс UFC, пишет RT со ссылкой на журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

Ранее Нурмагомедов рассказал о возможном проведении своего следующего поединка в России.

Напомним, недавно россиянин защитил титул чемпиона в легком весе в поединке с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). За свою победу Нурмагомедов получил рекордную сумму призовых в $6 млн.

Спорт
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