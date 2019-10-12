ООН испытывает финансовый кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о «тяжелейшем финансовом кризисе за последнее десятилетие». Уже в конце октября у организации могут закончиться средства, предупредил генсек. Чтобы избежать еще большего дефицита бюджета, организации пришлось вычеркнуть многие статьи расходов.

Бюджет ООН формируется в основном из взносов государств-членов. В 2019 году он должен был составить 3,3 млрд долларов США. На данный момент только 129 из 193 входящих в организацию стран перевели деньги, сообщает Deutsche Welle.

В списке должников: США, Бразилия, Иран, Израиль, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Уругвай.

По словам генсека ООН, проблемы в основном касаются расходов организации, которые идут на зарплаты сотрудникам в ее штаб-квартирах. Бюджет на миротворческие миссии Организации объединенных наций формируется отдельно.

Ранее сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.