«Салават Юлаев» на выезде по буллитам обыграл «Торпедо»

«Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл по буллитам нижегородское «Торпедо» (2:1б).

В составе уфимцев впервые в сезоне забитой шайбой отметился Александр Бурмистров, открывший счет в середине первого периода. Нижегородцы смогли отыграться в концовке встречи, точный бросок удался Михаилу Орлову. По буллитам точнее оказались гости, а победную шайбу на свой счет записал Илья Баранов.

Отметим, что тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин серьезно перетасовал звенья. Например, в звене с Умарком и Хартикайненом сыграл Хохряков, а место в воротах занял Кареев.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

Голы:

0:1 (10:44) — Бурмистров (Арзамасцев, Маннинен);

1:1 (51:58) — Орлов (Шенфельд);

1:2 (65:00) — Баранов (победный буллит);