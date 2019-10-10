Эльмира Калимуллина спела а капелла гимн России на отборочном матче ЧЕ-2020

Фото: скриншот видео

Певица из Татарстана Эльмира Калимуллина спела а капелла гимн России на отборочном матче ЧЕ-2020 по футболу «Россия — Шотландия». Она исполнила его сразу после гимна Шотландии. Видео опубликовано в «Твиттере» сборной России.

Трансляция домашнего матча в Лужниках (Москва) в прямом эфире идет в настоящее время по Первому каналу.

Следующий матч сборная России проведет в гостях в кипрской Никосии, где сыграет с местной национальной сборной.

В первых играх с этими командами россияне победили со счетом 2:1 и 1:0 соответственно. После шести туров лидером первой группы является сборная Бельгии (18 очков), Россия занимает вторую строчку таблицы (15 очков), более чем в два раза опережая ближайших преследователей.

Ранее стало известно, что на матч «Россия — Шотландия» в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов.