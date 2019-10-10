«Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Фильм «Джокер» Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb. Лента стала девятой.
В кинокартине рассказывается история главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. Главную роль в нем сыграл Хоакин Феникс.
Места с первое по восьмое занимают «Побег из Шоушенка», две части «Крестного отца», «Темный рыцарь», «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво», «Джокер». Топ-10 замыкает «Хороший, плохой, злой».
Ранее «Джокер» завоевал «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля. Таким образом главный приз фестиваля впервые получил фильм по мотивам комиксов.ОбществоКультура
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