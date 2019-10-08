Казанский ЖК «Миллениум Сити» сдадут до конца года — он является старейшим долгостроем в городе

14 октября документы по казанскому ЖК «Миллениум Сити» отправят на итоговую проверку в Инспекцию государственного строительного надзора Татарстана.

Дом планируется сдать до конца года. Ключи от квартир должны получить более 200 человек, сообщил Фонд поддержки дольщиков РТ.

ЖК «Миллениум Сити» начала строить компания «Маг-Строй» Рашида Аитова в 2004 году. Его должны были сдать к тысячелетию Казани в 2005 году, но застройщик обанкротился. Сейчас дом достраивает компания «Бриз».

Ранее суд в рамках дела о банкротстве ООО «Маг-Строй» удовлетворил заявление конкурсного управляющего о передаче ЖК «Миллениум Сити» в жилищно–строительный кооператив.