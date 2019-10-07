Трехкратная чемпионка мира Ласицкене призвала уволиться главу ВФЛА Шляхтина

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина уйти в отставку. По словам российской спортсменки, руководитель поддерживает только тех, кто нарушил антидопинговые правила, оплачивая за них долги.

«У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА.

У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2,03 подошел и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде. Мотивируя это тем, что я там буду одна... На тот момент я уже не выступала на международных стартах полтора года.

Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку.

Лично я не жду никаких призовых от ВФЛА, так как эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила.

Высказывания главы ВФЛА о том, что с людьми, отсидевшими за допинг (не воспринимайте на свой счет те, кому не дали допуск, но кто чист), команда в Дохе была бы еще сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам. О какой смене культуры он говорит? Я не против выступления этих спортсменов, я за правильно расставленные акценты и приоритеты в работе федерации. На данном этапе и в нынешней ситуации это должна быть молодежь.

Я не собираюсь встречаться и что-то обсуждать с господином Шляхтиным. Моя позиция давно уже четко обозначена», — написала Ласицкене в своем «Инстаграм».

Ранее Шляхтин заявил, что Россия потеряла из-за санкций по допингу около 17 тысяч спортсменов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз подряд оставила в силе отстранение российской сборной по легкой атлетике от международных турниров.