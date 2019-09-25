Дмитрий Шляхтин: «За четыре года санкций Россия потеряла 17 тыс. спортсменов»

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин во время конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оценил ущерб российского спорта от антидопинговых санкций.

«В России за эти четыре года не было ни одного международного соревнования, хотя мы постарались увеличить количество своих внутренних стартов. Все также проводятся известные всем любителям и спортсменам соревнования «Русская зима», Мемориал братьев Знаменских и другие. Но отсутствие ваших спортсменов приводит к падению интереса к этим соревнованиям у болельщиков, что уже отрицательно влияет в целом на легкую атлетику.

Мы в России потеряли за эти годы 17 тысяч спортсменов молодежного и подросткового возрастов. Около тысячи тренеров ушли в другие виды спорта, особенно этот отток идет среди тренеров молодого возраста, так как все меньше детей и подростков идут в легкую атлетику, а у родителей на слуху только допинговые страшилки, что вся легкая атлетика пропитана допингом. Конечно, отдавать ребенка в такой вид спорта никто не хочет», — отметил Шляхтин.

На днях IAAF в 12-й раз подряд оставил в силе отстранение российской сборной по легкой атлетике от международных турниров.