В Baring Vostok рассказали об аресте всего имущества Калви и квартир других фигурантов

Суд арестовал все российское имущество основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела, рассказали представители компании.

В фонде добавили, что в этих квартирах живут жены и несовершеннолетние дети фигурантов дела, которые сейчас не могут поддерживать свою семью. При этом по делу сейчас не ведется активных следственных действий, передает «Интерфакс» заявление компании.

Напомним, Майкл Калви и его коллеги находятся под следствием по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Дело Майкла Калви спровоцировало широкий резонанс в обществе и, в частности, в бизнес-среде. Ситуацию с Калви комментировал лично президент России Владимир Путин.