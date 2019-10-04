Apple увеличит выпуск iPhone 11, сообщают СМИ

Американская компания Apple увеличит на 10% объемы производства последней модели iPhone 11.

Дополнительно планируется выпустить от 7 до 8 млн единиц новой модели гаджета. Такое решение об увеличении производства было принято руководством компании из-за слишком высокого спроса на данную модель, который оказался намного выше, чем прогнозировали эксперты.

Кроме того, повышенный интерес к смартфонам iPhone также связан с понижением стоимости новой модели. Так, iPhone 11, представленный в сентябре и обладающий улучшенной по сравнению с предыдущими моделями камерой, в США стоит на $50 дешевле iPhone XR, выпущенного в 2018 году, пишет Nikkei.

Ранее представители крупнейших российских ретейлеров рассказали, что спрос на новые iPhone оказался выше, чем в прошлом году.

Напомним, 10 сентября американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.