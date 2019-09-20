Магазины рассказали о первых продажах новых iPhone

Представители крупнейших российских ретейлеров рассказали, что спрос на новые iPhone оказался выше, чем в прошлом году.

Так, в «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили, что за первые несколько часов продажи выросли вчетверо в сравнении со стартом линейки iPhone ХS годом ранее. Чаще всего покупатели выбирали iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ в темно-зеленом цвете.

В сети re:Store продажи iPhone показали трехкратный рост. Больше всего было продано iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти в цветах темно-зеленый и «серый космос».



В «Связном» и Cstore продажи новых iPhone за первые четыре часа превысили показатель прошлого года на 40%. Около половины клиентов приобретают версию iPhone 11 на 64 ГБ. Самым популярным цветом является черный, также востребованы новые фиолетовый и зеленый, пишет «РИА Новости».

Ранее российские ретейлеры сообщили, что объем предзаказов на новые модели iPhone оказался в два-три раза выше, чем в 2018 году.

Напомним, 10 сентября американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.