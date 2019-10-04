«Тампа-Бэй» одолела «Флориду», Василевский и Сергачев стали второй и третьей звездами матча

Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» стартовала в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с победы над «Флоридой Пантерз» — 5:2.

В составе победителей весь матч отыграл воспитанник уфимского хоккея вратарь Андрей Василевский. Всего за игру голкипер отразил 35 бросков, пропустив две шайбы.

Уроженец Нижнекамска защитник Михаил Сергачев провел на льду 17 минут 8 секунд и оформил ассистентский хет-трик.

По итогам встречи Василевский и Сергачев были признаны второй и третьей звездами матча.