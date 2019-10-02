Челнинская «База оборудования» получила статус промышленного парка

Производственная площадка «База оборудования» в Набережных Челнах получила статус промышленного парка. Аккредитация получена по итогам прошедшего в Минэкономики РТ заседания Комиссии по аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки МСП.



Промпарк занимает площадь в 9,2 га. Там разместились пять резидентов, занятых производством изделий из проволоки, цепей и пружин, обработкой металлических изделий, производством строительных металлоконструкций, в сфере транспортной логистики, переработки и утилизации вторичных отходов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Также в Набережных Челнах создана новая промышленная площадка «ГринПро» площадью 3,9 га. На ней сосредоточено 14 компаний.

Компаниями, разместившимися на территории новой промышленной площадки и парка, создано более 700 рабочих мест.

Накануне стало известно, что число резидентов промышленных парков Набережных Челнов выросло за год на 6% и составило 330 организаций. Численность работников увеличилась на 30% до 9,8 тыс. человек. Объем выручки — на 22%, налоговых отчислений — на 17%.