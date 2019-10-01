ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов

ВТБ обновил условия ипотечного кредитования для клиентов, планирующих приобрести жилой дом. С 1 октября банк снижает требования к первоначальному взносу и пакету документов, а также к расположению домов и году их постройки.

Кредит по приобретению жилого дома в ВТБ можно оформить по ставке от 10,4%, клиентам с ежемесячными зачислениями на счет доступен дисконт в размере 0,3 п.п. При этом первоначальный взнос снижен на 10% и составляет теперь от 30% от стоимости объекта, для ипотеки с материнским капиталом — от 20%. Возможный срок кредитования — до 30 лет.

«Ориентация на потребности наших клиентов — стратегическая цель работы ВТБ. Мы видим, что интерес к приобретению жилых домов в нашей стране растет, поэтому мы упростили требования к продукту и предоставили нашим заемщикам возможность получить решение по кредиту быстро — без предоставления справки о доходах, по двум документам: паспорту и СНИЛС. Первоначальный взнос при этом составляет от 50% от стоимости объекта, а возможный срок кредитования — до 20 лет», — комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

В рамках предложения ВТБ удаленность жилого дома от города присутствия офиса банка составляет не более 30 км. Год постройки объекта недвижимости на момент оценки не должен составлять более 20 лет.

Банк ВТБ (ПАО)

Партнерский материал