Хедлайнером матча Россия — Шотландия станет Дима Билан

Российский футбольный союз (РФС) к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными России и Шотландии подготовил масштабную развлекательную программу «Наши парни в городе».

Хедлайнером мероприятия станет известный российский певец Дима Билан. Также состоится автограф-сессия, в которой примут участие экс-футболисты национальной сборной Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев.

Начало развлекательной программы намечено в 19.00 по мск.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал игроков, вызванных на матчи против Шотландии и Кипра.

Напомним, недавно жители Самары выразили возмущение низким качеством концерта певца на День города. Сам Билан извинился в Instagram и признался, что причиной стал алкоголь. Он пообещал дать новый концерт как компенсацию.

