Huawei собирается запустить в России свой видеосервис

Китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах. Запуск должен произойти уже в ближайшие месяцы.

При этом видеосервис будет работать по принципу агрегатора, который будет собирать контент с уже существующих видеоплатформ. По заявлению представителей компании, они будут не конкурентами для существующих сервисов вроде Netflix или ivi.ru, а их партнерами. Производством собственного контента Huawei заниматься не планирует.

Появление сервиса анонсировал президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало, передает РБК.

Напомним, в России также ожидается запуск стримингового сервиса Apple TV+, и Роскомнадзор уже назвал его угрозой.