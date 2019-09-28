Глава Google выразил надежду на положительный исход переговоров США и Китая

В интервью изданию Nilkkei глава компании Google Сундар Пичаи прокомментировал возможный исход торговых переговоров США и Китая. Он надеется, что эти переговоры завершатся выгодным для обеих сторон соглашением.

Пичари также прокомментировал и ситуацию с китайкой компанией Huawei, которая рискует потерять доступ к обновлениям Android на своих устройствах из-за санкций Минторга США.

— Я ожидаю, что Huawei продолжит обслуживать своих пользователей. Также я считаю, что все мы должны приспособиться к реалиям текущей торговой ситуации и работать соответственно, — приводит слова Пичари ТАСС.

