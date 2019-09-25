За проект движения трех линий метробусов в Казани заплатят 15 млн

Проектирование схемы движения нового скоростного транспорта, метробусов, начнется в Казани еще до конца 2019 года, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Конкурс на право разработки проекта будет объявлен на следующей неделе, ориентировочная стоимость проекта — 15 млн рублей.



Общая стоимость строительства трех линий метробусного сообщения, которые свяжут железнодорожный вокзал в центре Казани с Дербышками, Ново-Савиновским районом и Лесным городком, по словам Абдулхакова, составит 7 млрд рублей.

Подробности — в сегодняшнем материале «Реального времени».