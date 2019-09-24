Автор хет-трика в ворота «Ак Барса» отдаст полученные бейсболки в детский дом
Автор хет-трика в ворота «Ак Барса» нападающий «Сибири» Данил Романцев рассказал о том, что сделает с бейсболками, которые полетели на лед после его третьей заброшенной шайбы.
— На сколько бейсболок пополнилась ваша коллекция головных уборов?
— Штук на десять, а то и больше!
— По опыту прошлого года уже знаете, что с ними делать?
— Тогда мы их отдали в детский дом. Сейчас, наверное, повторим. Обязательно с автографами, — сказал Романцев.
Напомним, вчера казанский «Ак Барс» в гостях уступил «Сибири» со счетом 2:4 и прервал свою шестиматчевую победную серию.СпортХоккейОбщество Татарстан
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