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Акции Netflix упали во время презентации Apple

22:35, 10.09.2019
Акции Netflix упали во время презентации Apple
Фото: flickr.com

Акции стримингового сервиса Netflix упали во время презентации американской компании Apple. Цена одной акции снизилась на 3,41%, до $284,6.

Падение котировок началось сразу после того, как Apple объявила о ценах на месячную подписку своего стримингового сервиса Apple TV+. Она будет составлять $4,99, а на Netflix она составляет от $7,99 до $11,99, пишут «Ведомости».

Стриминговый сервис Apple был представлен в марте этого года. Он включает подписку на выбранные пользователями телеканалы — HBO, Amazon, Hulu. Кроме того, Apple планирует снимать и собственные сериалы.

Напомним, что в апреле этого года акции Netflix снизились на 5% на фоне новостей о запуске стримингового сервиса Disney.

Технологии
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