Тренер сборной России по волейболу: «Словенцы были намного лучше нас»

Тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение российской команды на чемпионате Европы от «Словении» (1:3).

«Этим и интересен спорт: вы легко выигрываете предыдущий матч, а следующая встреча — это всегда война с самого начала.

Мы прекрасно знали, что соперник будет отлично подавать. Должен поздравить словенскую команду, они отлично сыграли. Они очень хорошо атаковали по высоким мячам, не в наш блок, а обводили.

С другой стороны, у нас было много проблем с собственной атакой в первых двух партиях. Сегодня они были намного лучше нас», — сказал Саммельвуо.

Вчера сборная России в четырех сетах уступила Словении и сложила с себя полномочия чемпионов Европы.