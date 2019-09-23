ЧЕ по волейболу. Мужская сборная России уступила Словении и вылетела из турнира

На проходящем чемпионате Европы по волейболу в четвертьфинальном матче мужская сборная России уступила команде Словении со счетом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Россияне уступили первые два сета, после чего смогли вырвать победу в третьей половине. Но четвертый сет остался за сборной Словении, благодаря чему они вышли в полуфинал турнира.

Таким образом, российская сборная сложила с себя полномочия чемпионов Европы.

Чемпионат Европы. Мужчины. Четвертьфинал.

Россия — Словения — 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).



