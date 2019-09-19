В отношении жительницы Челнов возбудили дело за превращение трех детей в «маугли»

В Набережных Челнах 32-летнюю женщину заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и возбудили в отношении нее уголовное дело.

Как пишут «Челнинские известия», женщина имеет трех сыновей в возрасте 4, 8 и 12 лет, у которых разные фамилии. Сама она работает уборщицей и практически не занимается своими детьми. В квартире — антисанитарные условия. Дети с утра до ночи предоставлены сами себе, не посещают школу и детский сад. Также дети лишены нормальной и регулярной еды, условий для сна и игр, прогулок на свежем воздухе, одежды и предметов гигиены.

Это привело к тому, что дети не разговаривают и не умеют обслуживать себя. Также у них выявили умственную отсталость и различные заболевания. Сейчас дети изолированы от матери и находятся в специализированном учреждении, где проходят курс лечения под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах две родительницы обратились в опеку с просьбой поместить их детей в детдом.