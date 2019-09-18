Милонов предложил запретить подросткам делать татуировки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Министерству здравоохранения запретить несовершеннолетним наносить татуировки.

Он уточнил, что ему приходит много обращений по поводу того, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера.

По мнению депутата, татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека. Также ему известны случаи, описанные в иностранных СМИ, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и суицидов, пишет «РИА Новости».



Ранее опрос показал, как россияне относятся к татуировкам. Так, менее половины жителей России (43%) заявили, что наличие татуировки говорит о стремлении человека выделиться среди других. 41% респондентов считают татуировки следованием моде, 27% граждан связывают рисунки на теле с тем, что человек сидел в тюрьме, 20% видят в татуировке стремление украсить себя, 11% сделали ее себе в знак принадлежности к какой-то группе.