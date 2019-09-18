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Милонов предложил запретить подросткам делать татуировки

09:29, 18.09.2019
Милонов предложил запретить подросткам делать татуировки
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Министерству здравоохранения запретить несовершеннолетним наносить татуировки.

Он уточнил, что ему приходит много обращений по поводу того, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера.

По мнению депутата, татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека. Также ему известны случаи, описанные в иностранных СМИ, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и суицидов, пишет «РИА Новости».

Ранее опрос показал, как россияне относятся к татуировкам. Так, менее половины жителей России (43%) заявили, что наличие татуировки говорит о стремлении человека выделиться среди других. 41% респондентов считают татуировки следованием моде, 27% граждан связывают рисунки на теле с тем, что человек сидел в тюрьме, 20% видят в татуировке стремление украсить себя, 11% сделали ее себе в знак принадлежности к какой-то группе.

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