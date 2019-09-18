Роскачество дало советы по выбору белого вина

Эксперты Роскачества дали советы по покупке белого вина. Так, они рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.

«Если за 300 рублей вам предлагают белое вино 2015 года урожая, скорее всего, ничего хорошего от него в бутылке за три года уже не осталось», — говорится в сообщении.

Что касается тары, то тут эксперты советуют брать вино в стекле, поскольку часто в пакетах продается не вино, а винные напитки. На этикетке или контрэтикетке должно быть обозначение ЗГУ — «вино защищенного географического указания».

Недорогое белое вино должно быть чистого, прозрачного цвета, без посторонних включений, светло-соломенного или бледно-золотистого цвета с оттенками от лимонного до зеленоватого. Янтарный цвет говорит об окислении вина при производстве или хранении.

Исключение из этого правила составляют так называемые оранжевые вина, произведенные по методу, похожему на кахетинский способ в Грузии.

Подавать белые вина эксперты Роскачества рекомендуют при температуре от 8 до 12 градусов. Недорогие лучше охлаждать сильнее, более серьезные с выдержкой в дубе лучше раскрываются при 11-12 градусах.

Ранее Роскачество дало советы, как правильно читать этикетку товара, так как это зачастую становится проблемным для потребителей.