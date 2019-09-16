«Уфа» в гостях сыграла вничью с «Динамо», Игбун дебютировал в составе москвичей

ФК «Уфа» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью в гостевом матче с «Динамо».

Команды не смогли забить друг другу, игра закончилась со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Уфы» Александр Беленов.

За «Динамо» дебютировал бывший игрок уфимцев Сильвестр Игбун, накануне игры заблокировавший доступ на свою страничку «Инстаграм» для пресс-службы «Уфы».

Отметим, что в матче была использована система VAR. На 5-й минуте матча арбитр встречи Мешков за игру рукой Кругового в собственной штрафной дал пенальти в ворота «Уфы», но позже отменил свое решение после просмотра видеоповтора.