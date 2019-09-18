СМИ: Ford организовал программу аутплейсмента сотрудникам закрытых заводов в Челнах и Всеволожске

Фото: Максим Платонов

Компания Ford Sollers после объявления о закрытии сразу двух своих заводов — в Набережных Челнах и Всеволожске — организовала программу аутплейсмента для сотрудников.

Бывший инженер службы поддержки IT завода во Всеволожске Артем Рейзин сообщил, что в июне в корпоративной почте появились письма с приглашением на групповые консультации для увольняющихся сотрудников по вопросам поиска работы.

По словам руководителя отдела кадрового консультирования ManpowerGroup Анны Буровой, качественная программа аутплейсмента обычно обходится в 50—70 тыс. рублей на человека, включает групповые и индивидуальные консультации тет-а-тет (в общей сложности не менее 10 консультаций для каждого человека), а также вебинары и общение с консультантами в онлайн-режиме, пишут «Ведомости».

Ранее «Реальному времени» стало известно, компенсации при увольнении получили 760 сотрудников компании «Форд Соллерс», еще часть остаются обслуживать закрывшиеся завод в Набережных Челнах и елабужский завод по производству двигателей.

В марте сообщалось, что Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». В первом квартале Ford списал $174 млн в связи с закрытием заводов.