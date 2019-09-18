Число острых отравлений алкоголем в Татарстане выросло почти на 11%

За январь — август 2019 года в Татарстане зарегистрировано 368 случаев (или 9,4 на 100 тыс. населения) острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,6% (331 случай, или 8,5 на 100 тыс. населения).

Более 92% отравившихся — лица в возрасте 18 лет и старше, на подростков приходится 4,1% (15 случаев), на детей — 3,8% (14 случаев).

Более 80% отравившихся — мужчины, сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Почти половина отравившихся алкоголем (48,4%) — неработающие граждане, 17,1% — пенсионеры, 6,8% — школьники. На бомжей приходится всего 0,3%.

Умерли от отравления алкоголем за 8 месяцев текущего года 140 человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 28,6% (107 случаев).

В 74% случаев произошло отравление этанолом.

Напомним, сегодня в правительстве РФ рассмотрят законопроект о запрете продажи алкоголя в мелких барах.