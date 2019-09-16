«Ак Барс» обыграл «Северсталь» со счетом 4:3

Казанский «Ак Барс» обошел «Северсталь» в очередном матче КХЛ. Игра, проходившая в Казани, завершилась со счетом 4:3.

Гости открыли счет на 5-й минуте после точного броска Адама Лишки. В ответ Игорь Ожиганов забросил шайбу в ворота «Северстали» на 18-й минуте. Так закончился первый период.

Во втором периоде «Ак Барс» вышел вперед с преимуществом в две шайбы, благодаря голам Артема Галимова и Патриса Кормье.

«Северсталь» начала догонять хозяев после гола Даниила Вовченко в третьем периоде. Однако почти сразу нападающий казанцев Станислав Галиев забросил шайбу, несмотря на то что «Ак Барс» находился в меньшинстве. Окончательный счет за три с половиной минуты до финальной сирены установил защитник гостей Вадим Кудако.