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Игбун заблокировал пресс-службе «Уфы» доступ к своей странице в «Инстаграме»

17:33, 16.09.2019
Игбун заблокировал пресс-службе «Уфы» доступ к своей странице в «Инстаграме»

Футболист «Динамо» Сильвестр Игбун, арендованный у «Уфы» до конца сезона, заблокировал доступ к своему аккаунту в «Инстаграме» для пресс-службы уфимского клуба.

Об этом стало известно после публикации сторис от официального аккаунта «Уфы».

«Мы так хотели в предыдущей сторис отметить Игбуна, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа» в Инстаграм. Зачем, Сильвестр?» — написано в сообщении клуба.

Напомним, ранее «Динамо» опубликовало видеоанонс к матчу с «Уфой», на котором Игбун демонстративно надевает футболку «бело-голубых».

СпортФутболОбщество Башкортостан
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