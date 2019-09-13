Аналитики рассказали о падении продаж ноутбуков в ближайшие года

Аналитики компании IDC спрогнозировали падение продаж настольных ноутбуков и обычных планшетов в период с 2019 по 2023 год в среднем на 2,4% в год.

По данным экспертов, возрастут продажи планшетов с клавиатурами, ноутбуков-трансформеров и ультралегких ноутбуков. Они будут увеличиваться на 5% каждый год.

К наиболее ярким представителям тонких и легких мобильных компьютеров специалисты относят iPad Pro с клавиатурой от Apple, сообщается на сайте IDC.

Ранее Lenovo продемонстрировала первый в мире ноутбук с гибким экраном. Предполагается, что эта модель появится в продаже в 2020 году. Модель сможет работать в режиме планшета или ноутбука, во втором случае половина экрана превращается в клавиатуру.