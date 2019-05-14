Lenovo продемонстрировала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo показала, как будет выглядеть первый в мире ноутбук с гибким дисплеем, сообщает The Verge.

Предполагается, что эта модель появится в продаже в 2020 году. Модель сможет работать в режиме планшета или ноутбука. При этом во втором случае половина экрана превращается в клавиатуру.

О технике с гибкими экранами говорят давно, но не всегда устройства работают корректно.

Напомним, ранее южнокорейский производитель электроники Samsung признал, что первые складные смартфоны Galaxy Fold имеют проблемы защиты гибких экранов. Компания перенесла старт продаж гаджета.

«Мы объявим новую дату релиза в ближайшие недели», — цитирует заявление The Verge.

